Akpınar: Bu virüs hafife alınabilecek virüs değil

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulunana BBP Gölcük İlçe Başkanı Akpınar, toplumu galeyana getirmenin, devletin açığını arar gibi birtakım davranışlar içine girmenin kimseye faydası olmadığını belirtti. Akpınar, “Herkes aklını başına alsın. Bu, şaka yapılacak, üzerinden siyaset yapılacak, rant devşirilecek bir süreç değildir. Türkiye, korona virüsün ortaya çıktığı ilk günden bugüne süreci, başka devletlere örnek olacak yaklaşımla yönetiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık personeline teşekkür ediyorum. Onların azimli, gayretli çalışmaları neticesinde diğer devletlerin yaşadığı ‘felaket’ diye nitelendirebileceğimiz süreci yaşamadık.

TEDBİRLERE UYULMALI

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlere uymasını istiyorum. Süreci istismar etmeye çalışan fırsatçılar olduğunun farkındayız. Sağlık Bakanlığının adını kullanarak hırsızlık, soygunculuk ve dolandırıcılık yapanlar var. Bunlar yeryüzünün görebileceği en büyük alçaklar, ahlaksızlardır. Böyle bir süreci fırsata çevirmek normal bir insanın, bir Türk’ün, Müslüman’ın asla yapabileceği bir şey değildir. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir ki diğerlerine de örnek olsun” dedi.

DEZENFEKTE HİZMETİ

Sözlerine devam eden Başkan Akpınar, “ Ayrıca Gölcük’te de bizleri kırmayıp bu alçaklara karşı elini taşın altına koyan “Wieberr”koçkar Kimya Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’a ve ilçemizde ilaçlama adına faaliyete başlayan Gusto İlaçlama ve dezenfektan firmalarına da insanlık adına yaptıkları işbirliği için teşekkür ediyorum. En ucuz maliyetlerle halkımıza hizmet edecekler ve hiç durumu olmayan vatandaşlarımıza da ücretsiz hizmet edeceklerinin altını çizerim” dedi.

PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Mart ayı içinde düzenlemeye planladıklarını ifade eden Başkan Akpınar, “BBP ve Alperenlerin, her yıl 25-31 Mart’ı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası olarak başta Ankara ve Sivas olmak üzere Anadolu’nun hemen hemen bütün şehirlerinde, Avrupa’nın pek çok ülkesinin çeşitli şehirlerinde anma programları gerçekleştiriyorduk. Genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda Anma programlarının tamamını erteledik. İnşallah bu süreç geçtikten sonra elbette bütün camiamız ve vatandaşlarımızla bunları telafi edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“BU DÖNEMDE FIRSATÇILARA MÜSAADE EDİLMEMELİ”

Başkan Akpınar son olarak, “İslam ve Müslümanların ahlakıyla bağdaşmayacak tavırlar içinde olanlara meydan verilmemesi gerek. Bazı vatandaşlarımızın marketlere koşarak erzak depolamalarını doğru bulmuyoruz. Bu, fırsatçıların elini güçlendirecektir. Diğer vatandaşların haklarına tecavüz edilmemelidir. Herkes kendisine yetecek kadar almalıdır. Devlet gerekli ekonomik tedbirleri almak zorundadır. Bu süreçte fabrikası kapanan, çalışamayacak duruma gelen, işini kaybeden pek çok vatandaşımız olmaya başlamıştır. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz zor durumdadır. Açıklanan paket yeterli değildir. Desteklerin artırılmasını ve sorunun kaynağında incelenip doğru destekler verilmelidir. Savaş yalnızca ordular arasındaki topla tüfekle yapılan değildir.

SABIRLI OLUNMALI

Bu da bir savaş. Biz de topyekün bir millet olarak bunun bir savaş, mücadele olduğunu, ancak birlikte hareket edersek bunun üstesinden gelebileceğimizi bilmesini isterim. Devlet, imkanlarını en üst düzeyde kullanmaktadır. Vatandaşlarımızdan sabır göstermeleri ve devletin kendileri için yaptığı uygulamalara azami derecede uymaları kendileri ve çevrelerinin hayatı için önemlidir. Bunun için herkesin sabır göstermesini istirham ediyoruz. Toplumu galeyana getirmenin, devletin açığını arar gibi birtakım davranışlar içine girmenin kimseye faydası yok, herkes aklını başına alsın. Bu, şaka yapılacak, üzerinden siyaset yapılacak, rant devşirilecek bir süreç değildir. Herkesin bu konuda en üst düzeyde dikkatli davranma sorumluluğu var” dedi.