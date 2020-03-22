Ülkemizde her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs salgını yapılan dezenfekte çalışmalarıyla engellenmeye çalışılsa da hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde futbol sezonlarının, uluslararası organizasyonların ve birçok önemli etkinliğin ileri tarihlere ertelendiği süreçte Derince Belediyesi de bu yönde zorunlu bir karar aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla 3.Ulusal Fotoğraf Yarışması ileri bir tarihe ertelendi. Derince Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyuru başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi; “Belediyemiz tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020 olarak duyurulan 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir”
Bugün 15:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:23 TSİ
Derince’de fotoğraf yarışması ertelendi
Derince Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020 olarak duyurulan 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz