Yoğun bir şekilde çalışmasını sürdüren Oğuz, önüne gelen faturaları tek tek inceliyor, gerekli incelemelerden sonra onay veriyor. Oğuz, “Elinden gelen en ince ayrıntıya dahi dikkat ettiğini belirterek, 'Bize emanet edilen görevi en güzel şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz' dedi.
Bugün 15:22 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:24 TSİ
Ender Oğuz, ince eleyip-sık dokuyor
İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi olan ve denetim komisyonunda görev yapan Av. Ender Oğuz, gece-gündüz demeden belediyedeki denetimlerini sürdürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz