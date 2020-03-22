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Ender Oğuz, ince eleyip-sık dokuyor

İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi olan ve denetim komisyonunda görev yapan Av. Ender Oğuz, gece-gündüz demeden belediyedeki denetimlerini sürdürüyor
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Yoğun bir şekilde çalışmasını sürdüren Oğuz, önüne gelen faturaları tek tek inceliyor, gerekli incelemelerden sonra onay veriyor. Oğuz, “Elinden gelen en ince ayrıntıya dahi dikkat ettiğini belirterek, 'Bize emanet edilen görevi en güzel şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz' dedi.

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