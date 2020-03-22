Derince Gençliği uyardı: Evine dön

AKP Derince Gençlik Kolları, ülkemizde de görülen koronavirüsüne dikkat çekmek adına afiş çalışması yaptı.;Zaruri değilse lütfen evine geri dön' sloganıyla hazırlanan afiş ile vatandaşların evden çıkmaması gerektiğine değinen AK gençler, caddelerden sokağa, duraklardan bahçelere kadar afişi tüm ilçeye astı.

ÖNEMLİ BİR TEMENNİ

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve partililerin de destek verdiği çalışmada gençler, vatandaşlara zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan çalışmanın vatandaşların sağlığına dikkat çekmek olduğunu dile getiren Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçemizde belirli noktalara, hazırladığımız konuşan afişlerimizi astık. Unutmayalım ki bu bir kısıtlama değil önemli bir temennidir; dedi.