Erdal Baykara'nın amcası Sedat Baykara vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kandıra Kocabayramlar Köyü mezarlığına defnedildi.
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Erdal Baykara'nın amcası vefat etti
İzmit'te tanınan sigortacı Erdal Baykara amcasını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz