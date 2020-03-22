Harb-İş Kocaeli Şube Başkanı Turan Yıldız yaşamını yitirdi

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı olan Turan Yıldız, Gölcük Kavaklı Mahallesinde bulunan evinde bir anda fenalaştı.Yıldız için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KESİN NEDENİ İNCELENECEK
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Yıldız’ın cenazesi, evde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak olan inceleme işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz