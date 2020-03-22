Hürriyet’ten İzmitlilere #EvdeKal konseri

İzmit Belediyesi tüm birimleriyle koronavirüse karşı mücadele ederken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet virüsün yayılmasını önlemek amacında İzmit Belediyesinin tüm sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerini iptal etmişti. Koronavirüse karşı evlerinden çıkmayan ve kültürel faaliyetlerden bir süredir uzak duran vatandaşlar için Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin instagram hesabında #EvdeKal adı altında İzmit’in değerli isimlerinden Türk Halk Müziği koro şefi, bağlama ve ud üstadı Yasin Koçman konseri gerçekleştirecek.

İNSTAGRAM’DA Kİ #EvdeKal KONSERİ BU AKŞAM 21:15’TE

22 Mart (Bugün) saat 21:15’te İzmit Belediyesi’nin resmi instagram hesabı @izmitbelediyesi41 adresinde İzmit’in değerli isimlerinden Türk Halk Müziği koro şefi, bağlama ve ud üstadı Yasin Koçman, İzmitlilerle birlikte olacak. Başkan Hürriyet bu değerli ve önemli konser için vatandaşları sosyal medya hesabına davet ederken instagram hesabından gerçekleşecek konser için “Yasin Koçman konserinde istek türkülerde bulunabilir, evde geçirdiğiniz zamanlarınıza renk katabilirsiniz” dedi.