Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, Genel Başkan yardımcıları Necdet Ulusoy ve Alperen Şakacı, örgütlü oldukları işyerlerini ziyaret ederek, hem sağlık çalışanlarını hemde üretime devam eden işçileri alkışlayarak destek verdiler.
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Lastik-iş fabrika ziyareti
Alaattin Sarı, Necdet Ulusoy ve Alperen Şakacı'dan fabrika işçilerine moral ziyareti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz