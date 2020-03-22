Lastik-iş fabrika ziyareti

Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, Genel Başkan yardımcıları Necdet Ulusoy ve Alperen Şakacı, örgütlü oldukları işyerlerini ziyaret ederek, hem sağlık çalışanlarını hemde üretime devam eden işçileri alkışlayarak destek verdiler.