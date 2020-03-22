Ülkemizin geçirmiş olduğu zorlu süreci üreterek ülkesine sahip çıkan Adapazarı Goodyear,Prometeon,Pirelli,Brisa fabrikalarımızda çalışan üyelerimizi ziyaret ettik sağlık çalışanlarımızı ve işci sınıfını ''Yürekten Alkışladık'' İyiki varsınız hep birlikte başaracağız.
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Alaattin Sarı, ''Yürekten Alkışladık'' iyiki varsınız
Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, Genel baskan Yardımcıları Necdet Ulusoy ve Alperen Şakacı, fabrikaları gezdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz