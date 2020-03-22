Kılıçdaroğlu kız kardeşinin cenazesi için Kocaeli'ye geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün hayatını kaybetti. Bugün İstanbul Sarıgazi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi defnedilmek üzere Derince Toylar Köyü’ne getirildi.
GENİŞ KATILIM
Fikre Dalgıç’ın cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İlçe Başkanları, partililer ve aile yakınları katıldı.
Cenaze merasimi öncesinde Coronavirüs için yüksek önlem alındı. Mezarlık girişinde vatandaşlara el dezenfektanı, maske ve eldiven verildi. Yapılan uyarı anonsları ile vatandaşlar sürekli uyarıldı.
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Yorumlar
(1 )
ahmet - allah rahmet eylesin,başkan başın sağ olsun.
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