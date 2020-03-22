Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
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Bakan Koca'dan uyarı! 9 yeni vefat 289 yeni vaka...
Bakan Koca twitter hesabından paylaştı; yeni hayatlar kaybediyoruz,vaka sayıları artıyor.
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Yorumlar
(1 )
Hasan - vaka sayısında dünyada 21. sıraya yükseldik yunanistanda 500 küsür vaka 13 ölü var ve sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor biz neyi bekliyoruz ?
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