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Bakan Koca'dan uyarı! 9 yeni vefat 289 yeni vaka...

Bakan Koca twitter hesabından paylaştı; yeni hayatlar kaybediyoruz,vaka sayıları artıyor.
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Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

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Yorumlar

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Hasan - vaka sayısında dünyada 21. sıraya yükseldik yunanistanda 500 küsür vaka 13 ölü var ve sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor biz neyi bekliyoruz ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 23:07

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