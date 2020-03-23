Kamuda uzaktan çalışma düzenlemesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararı Twitter hesabından duyurarak, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir" diye yazdı. Genelgede; daha önce Covid-19 nedeniyle idari izinli sayılanların, yeni bir karara kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.