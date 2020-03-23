Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararı Twitter hesabından duyurarak, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir" diye yazdı. Genelgede; daha önce Covid-19 nedeniyle idari izinli sayılanların, yeni bir karara kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.
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Kamuda uzaktan çalışma düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 'Koronavirüs'le Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' konulu genelge Resim Gazete'de yayımlandı. Kamu çalışanları için uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma uygulanacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz