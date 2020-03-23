Bugün başlıyor Diyanet duyurdu!

Alınan önlemler kapsamında birçok vatandaş gerek kolluk kuvvetleri gerekse camilerden yapılan anonslarla evde kalmaları uyarısı yapılmıştı.Dün akşam da Twitter hesabından bir paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 23/03/2020 itibari ile yatsı namazları sonrası camilerden dua sesleri yükseleceğini duyurdu.
DAVET ETTİ
Ali Erbaş bu duyurusunun yanısıra vatandaşları evlerinde kalmaya, alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarına ve tek yürek olup dua etmeye davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz