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Son dakika: Uzaktan eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti. Corona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sistemiyle ilgili konuşan Selçuk, çocukların paniğe sevk edilmemesi gerektiğini söyledi ve "Çocuklarımıza virüsün devletin kontrolünde olduğunu söyleyin" ifadelerini kullandı.