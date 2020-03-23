Son dakika: Uzaktan eğitim başladı

Bugün sabah 09.00’da uzaktan eğitim başladı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk dersi verdi.
Selçuk’un açıklamalarından satır başları:
*Değerli ailelerimiz Bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin.
*Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz