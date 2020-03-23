Korona virüs medyayı bitirecek!

Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında "Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız. Siz evde kalın" kampanyası sürdüren TGF ve medya kuruluşlarım, zor ekonomik şartlarda yayın yapma mücadelesi verdiğini kaydeden TGF Genel Başkan vekili Cafer Esendemir, ‘’Bu süreçte hepimizin sağlığı için belirlenen kurallara harfiyen uymalı, uymayanları uyarmalıyız. Halkın gözü kulağı olan meslektaşlarımız her olağanüstü durumda olduğu gibi görevlerinin başında. Evde kalmanın önerildiği bizlerin de destek verdiği bu süreçte kimse habersiz kalmasın diye görevimizin başında özveriyle çalışıyoruz” dedi.

MEDYA DA DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER ARASINA GİRMELİ

Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de ekonomik paket açıkladığını belirten Esendemir, “Gelirlerin düştüğü bu dönemde kamu görevi üstlenen medya da destek verilen sektörler arasında yer almalıydı. Halkın gözü ve kulağı, tarihin tanığı olan özellikle yerel medya koronavirüsün en çok darbe vurduğu sektör olmamalı. Şu an ilan, reklam ve satış gelirleri neredeyse yok düzeyine gelmiştir. Koronavirüs sürecinde yayın kuruluşları SGK primleri ve vergilerden muaf tutulmalı. Personel maaşlarına katkı sağlanmalı. Yerel gazetelerde özel haber, sayfa sayısı, köşe yazısı ve tiraj zorunluluğunda esneklik sağlanmalı. Evden ve esnek çalışma yöntemlerine destek verilmeli. Yayın kuruluşlarının varsa Basın İlan Kurumu’ndaki alacakları erken ödenmeli. Bu kurumun garantörlüğünde yayın kuruluşlarına faizsiz uzun vadeli kredi desteği sağlanmalı. Gazetecilere verilen kredi miktarı artırılmalı” diye konuştu.

BASIN KARTI OLANLARIN MUAF TUTULMASI GEREK

Yerel medya çerçevesinde yazılı basının yanı sıra radyo, TV gibi yayın kuruluşlarının da desteklenmesi gerektiğini belirten TGF Genel Başkan Vekili Esendemir, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağını desteklediklerini ancak, medyada çok sayıda deneyimli gazetecinin yer aldığını, sağlık durumu iyi ‘Basın Kartı’ sahibi meslektaşlarının kısıtlamadan muaf tutulması gerektiğini söyledi. Esendemir, sağlık kurumları başta olmak üzere sahada görev alan medya mensuplarına koruyucu elbiseden maske ve elbiseye donanım desteği istedi.



Bu süreçte yerel medyaya olan duyarlılığıyla tanınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Esendemir, sorunların çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekillerinden de duyarlılık beklediklerini kaydetti.