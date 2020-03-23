Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
23 Mart 2020- Gündem G: Dün 09:07 TSİ

Erdoğan devreye girdi! Hızlı test kitinde öncelik Türkiye’ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olduğunu öğrenince Katarlı üst düzey yetkililerle temasa geçip testin Türkiye’ye getirilmesini hızlandırdı. Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet aldı.
mask

Milliyet'ten Kıvanç El'in özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çin’den alınan hızlı koronavirüs testlerinin getirilmesi için önemli bir rol oynadığı öğrenildi. Erdoğan’ın test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkililer ile irtibata geçerek testin getirilmesini hızlandırdığı kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en kritik aşamaların başında hastalığın hızlı teşhisi bulunuyor. Hastalığın yayılımının en az indirilmesi için daha fazla test yapılması gerekirken Türkiye 2-3 saat içerisinde sonuç alınabilen yerli kitleri geliştirdi. Çin ise geçtiğimiz haftalarda 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testini ortaya çıkarmayı başardı.

2 MİLYONU TÜRKİYE’YE

Kritik süreçte Çin ve Katar ortaklığındaki şirketin geliştirdiği 15 dakiada sonuç veren “Kovid-19 Test Tanı Kiti”ne birçok ülke talip olurken Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet alarak ön plana çıktı. Bu alım sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Firmanın ortakları arasında Katarlı olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Erdoğan’ın devreye girerek, Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesinin testin Türkiye tarafından hızla alınmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Erdoğan’ın bu temasının ardından gerekli görüşmeler gerçekleşti ve testler önceki akşam itibariyle Türkiye’ye geldi. Firmanın ilk etapta 3 milyona yakın üretim yaptığı ve bunun 2 milyonunu Türkiye’ye verdiği de kaydedildi.

18 LABORATUVAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada laboratuvar sayısının 18’e çıkarıldığını söylemişti. Hızlı testin de gelmesi ile günlük 2500-3000 bandında seyreden koronavirüs testinin günde 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Güney Kore fazla test yaparak virüs ile mücadele etmişti. Günde 20-25 bin kişiye test yapan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, “Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur” demişti.

‘ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “Evde kal” çağrısında bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Virüsün vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor... Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.”

Öte yandan Erdoğan, Miraç Kandili’ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen’le telefon görüşmesinin videosunu Twitter’dan paylaştı. Erdoğan, iletisinde “Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün” ifadelerini paylaştı. Telefon görüşmesinde Çökmen’e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan  Erdoğan, tedavi için İstanbul’a gelme isteğine ise “Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin” şeklinde karşılık verdi.

23 Mart 2020 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu grup sayıları açıkladı mask
İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu grup sayıları açıkladı
Tüm okullar dezenfektanını İzmit MTAL’ye borçlu mask
Tüm okullar dezenfektanını İzmit MTAL’ye borçlu
Koca açıkladı: 1872 vaka, 44 ölü mask
Koca açıkladı: 1872 vaka, 44 ölü
Benzine indirim geldi mask
Benzine indirim geldi
TEB’den ekonomiye destek paketi mask
TEB’den ekonomiye destek paketi
Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı mask
Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL