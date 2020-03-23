Erdoğan devreye girdi! Hızlı test kitinde öncelik Türkiye’ye

Milliyet'ten Kıvanç El'in özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çin’den alınan hızlı koronavirüs testlerinin getirilmesi için önemli bir rol oynadığı öğrenildi. Erdoğan’ın test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkililer ile irtibata geçerek testin getirilmesini hızlandırdığı kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en kritik aşamaların başında hastalığın hızlı teşhisi bulunuyor. Hastalığın yayılımının en az indirilmesi için daha fazla test yapılması gerekirken Türkiye 2-3 saat içerisinde sonuç alınabilen yerli kitleri geliştirdi. Çin ise geçtiğimiz haftalarda 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testini ortaya çıkarmayı başardı.

2 MİLYONU TÜRKİYE’YE

Kritik süreçte Çin ve Katar ortaklığındaki şirketin geliştirdiği 15 dakiada sonuç veren “Kovid-19 Test Tanı Kiti”ne birçok ülke talip olurken Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet alarak ön plana çıktı. Bu alım sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Firmanın ortakları arasında Katarlı olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Erdoğan’ın devreye girerek, Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesinin testin Türkiye tarafından hızla alınmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Erdoğan’ın bu temasının ardından gerekli görüşmeler gerçekleşti ve testler önceki akşam itibariyle Türkiye’ye geldi. Firmanın ilk etapta 3 milyona yakın üretim yaptığı ve bunun 2 milyonunu Türkiye’ye verdiği de kaydedildi.

18 LABORATUVAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada laboratuvar sayısının 18’e çıkarıldığını söylemişti. Hızlı testin de gelmesi ile günlük 2500-3000 bandında seyreden koronavirüs testinin günde 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Güney Kore fazla test yaparak virüs ile mücadele etmişti. Günde 20-25 bin kişiye test yapan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, “Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur” demişti.

‘ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “Evde kal” çağrısında bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Virüsün vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor... Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.”

Öte yandan Erdoğan, Miraç Kandili’ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen’le telefon görüşmesinin videosunu Twitter’dan paylaştı. Erdoğan, iletisinde “Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün” ifadelerini paylaştı. Telefon görüşmesinde Çökmen’e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul’a gelme isteğine ise “Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin” şeklinde karşılık verdi.