Kireç Ocakları dezenfekte edildi

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Koronavirüse karşı İzmit Belediyesi ekipleri sokak sokak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. 7 gün 24 saat tedbir almak amacıyla çalışan ekipler Turan Güneş Caddesi Kireç Ocakları’nda gece geç saatlerde dezenfekte ve yıkama işlemi yaptı.

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Koronavirüse karşı halk sağlığı adına seferber olan İzmit Belediyesi ekipleri, Turan Güneş Caddesi Kireç Ocakları’nda dezenfektan, köpükleme ve tazyikli su ile çalışmalarını gece geç saatlerde tamamladı. Hızlı bir şekilde yayılan Koronavirüse karşı tüm önlemleri alarak çalışmalarına gece gündüz devam eden Belediye ekiplerine mahalleli teşekkür etti.