Gündoğdu Mahallesi’nde çöp konteynerleri dezenfekte edildi

İzmit Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüse karşı tedbirlerini alarak dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşın sağlıklı ortamlarda bulunması amacıyla canla başla çalışan belediye ekipleri vatandaşın talebi üzerine Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

VATANDAŞIMIZ ÇOK MEMNUN

Vatandaşın talebi üzerine belediye yetkililerinin anında bölgeye gelmesinden dolayı mutluluğunu belirten Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, “Vatandaşımızın talebiyle mahallemizdeki çöp konteynerleri ilaçlı ve sabunlu suyla koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Bu dezenfekte işlemi için başta Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, Temizlik Müdürümüze ve çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Vatandaşımız yapılan hizmetlerden çok memnun” ifadelerini kullandı.

BAŞINDAN BERİ TİTİZLİKLE ÇALIŞTILAR

Talepleri üzerine belediye ekiplerinin bölgeye gelerek çöp konteynerlerine dezenfekte işlemi uygulamasının ardından mahalleli, çok memnun olduklarını belirterek daha sağlıklı bir ortam yarattıkları için İzmit Belediyesine teşekkür etti. Koronavirüs ülkemizde görüldüğünden beri Başkan Hürriyet’in titizlikle çalıştığını belirten mahalleli, ayrıca mahalle muhtarı Çetin Ersoy’a da duyarlılığından dolayı teşekkür etti.