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Kuruçeşme’de parklar tek tek temizlendi

İzmit Belediyesi koronavirüs mücadelesinde önlem amaçlı faaliyetlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Kuruçeşme’de bulunan parklar tek tek temizlenerek dezenfekte edildi
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İzmit Belediyesi koronavirüs mücadelesinde önlem amaçlı faaliyetlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İzmit’te 24 saat boyunca her an dezenfektasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda hareket eden ekipler Kuruçeşme’de bulunan parkları tek tek temizleyerek dezenfekte etti. Parklarda bulunan çocuk oyun grupları, banklar, kamelyalar ve çöp konteynırları en ince detaylarına kadar temizlenip hijyen koşulları sağlandı. 

EN İNCE NOKTALARINA KADAR TEMİZLENDİ

Kuruçeşme’de gerçekleşen dezenfekte çalışmaları kapsamında Açelyalar Parkı, Fatih Parkı, Çevre Parkı, Huzur Parkı, Gül Parkı, Lale Parkı, Limon Çiçeği Parkı, Şehit Cüneyt Kurban Oturma Alanı, Şehit Recep Çetin Parkı, Barın Parkı, Eriş Parkı, Barış Parkı ve Teknik Çocuk Parkı İzmit Belediyesi ekipleri tarafından en ince noktalarına kadar dezenfekte edilerek temizlendi. 

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