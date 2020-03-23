CHP’li Sarıtoprak’tan Bıyık’a çağrı

Corona virüs sebebi ile komisyon ve meclis toplantılarının telekonferans ile yapılmasını isteyen CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak bir basın açıklaması yaptı. Sarıtoprak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından bugüne kadar alınan tedbirlerin devamı niteliğinde önlemler alınıyor. Dezenfekte çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

TOPLANTILAR ONLİNE OLSUN

Ancak Darıca Belediyesi’nin komisyon toplantıları ve meclis toplantıları ile ilgili herhangi bir önlem alınmış durumda değil. Dünya ve ülke olarak zor geçirdiğimiz bu günlerde Corona virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında başta belediye komisyon toplantıları olmak üzere önümüzdeki ay yapılması planlanan Darıca Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısınında telekonferans olarak yapılmasını öneriyorum. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık başta olmak üzere tüm belediye yetkililerinin ve meclis üyelerinin sağlığı açısından bu öneriye sağduyulu yaklaşılacağından şüphem yok.”