Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü Başiskele’de fırsatçılığa dönüştürmeye çalışanlar göz açtırmıyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, özellikle temizlik, dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim ve uygulamalarına devam ediyor.

İNCELEMELERDE BULUNUYORLAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında mağdur olmaması için Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte denetimlerini gerçekleştirdi. Fiyat-etiket kontrolünün yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde özellikle hijyen ürünlerinde ve makarna gibi gıda ürünlerinde denetimler gerçekleştirildi.