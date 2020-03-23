Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:21 TSİ- Gündem G: Bugün 10:23 TSİ

Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler ve gıda satışı yapan işletmeleri denetlemeye devam ediyor
mask

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü Başiskele’de fırsatçılığa dönüştürmeye çalışanlar göz açtırmıyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, özellikle temizlik, dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim ve uygulamalarına devam ediyor.  

İNCELEMELERDE BULUNUYORLAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında mağdur olmaması için Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte denetimlerini gerçekleştirdi. Fiyat-etiket kontrolünün yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde özellikle hijyen ürünlerinde ve makarna gibi gıda ürünlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bugün 10:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dilovası’nda korona virüse karşı mücadele sürüyor mask
Dilovası’nda korona virüse karşı mücadele sürüyor
Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor mask
Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor
Kuruçeşme’de parklar tek tek temizlendi mask
Kuruçeşme’de parklar tek tek temizlendi
Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteliyor mask
Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteliyor
Gündoğdu Mahallesi’nde çöp konteynerleri dezenfekte edildi mask
Gündoğdu Mahallesi’nde çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Terminal’de detaylı temizlik mask
Terminal’de detaylı temizlik
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL