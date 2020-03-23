Albayrak ve eşinin corona testi pozitif!

Galatasaray’da büyük şok… Sarı kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ikinci corona virüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta Yeşilköy’deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak’ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan ve ikinci testi yapılan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta corona virüs tespit edildi. Karantinaya alınan Albayrak çiftinin tedavilerine acil olarak başlandığı öğrenildi.

OYUNCULAR VE TEKNİK HEYET TEST YAPTIRACAK

15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü oyuncuları ve teknik heyetin de teste gireceği öğrenildi. (Sözcü)