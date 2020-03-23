Dilek Yalçın’dan Nuket Özcan’a cevap!

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın’ın evine izinsiz girdiğini belirterek, Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı… Yalçın, Nuket Özcan’ın olayı abarttığını, kendisine iftira attığını açıkladı… Yalçın, gazetemize olayla ilgili şu açıklamada bulundu…

“NÜKET ÖZCAN İFTİRA ATIYOR”

“İzmit Belediyesi, Atatürk Müzesini Yeşil Konağa taşıdı.

Ben de ayın 13’ü Cuma günüydü, akşam saatinde Yeşil Konağa gidip düzenlemeye bakmak istedim. Beni götüren şoför, ‘geldik başkanım, burası” deyince arabadan indim.

O sırada da telefon geldi. Arabadan inerken, biriyle de telefon görüşmesi yapıyorum. Telefon kulağımda, konağa geldiğimizi sanıyorum tabi ben.

Kapıyı ve zili çaldım.

İçeride normalde belediyenin kültür müdürü, 1 hizmetli, 2 güvenlik görevlisinin konakta olması lazım.

Kapı otomatik açıldı.

Kapının eşiğinden bir adım atıp, durduk. Şoför de yanımda.

Bu sırada telefon halen kulağımda, 15-20 saniyede olan şeyler bunlar.

Kapının eşiğindeyiz. Merdivenlerden üst kattan aşağı bir bayan iniyor.

Süslenmiş, gözünde gözlükleri var.

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‘Burası benim evim’ diye bağırmaya başladı.

Telefon görüşmemi bir yandan sonlandırmaya çalışırken, hemen arkamızı dönüp çıktık.

‘Kusura bakmayın’ dedim o sırada.

Kendisi o sırada bize söylenmekte, bağırmakta, meşgul olduğu için duydu mu bilmiyorum.

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Dışarıda ben de şoföre niye dikkat etmiyorsun diye sitem ettim.

Kadınla aramızda karşılıklı söz diyalogu geçmedi.

Kendisi üst kattan merdivenlerden aşağı inerken söyleniyordu.

Durumu anlar anlamaz hemen dışarı çıktık.

Kapının önüne siyah lüks Mercedes yaşanmıştı, ona bindi.

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Sonra şoför beni 50 metre daha aşağı indirdi yoldan köşeyi dönünce Yeşil konak tam karşımıza çıkıyor.

Kültür Müdürü ve ekip hepsi kapıda bekliyorlar.

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Kendisi olayı farklı bir şekilde anlatıp, yalan haber yapmış gazeteye.

Sözde üst kata çıkmışım, ona bağırmışım da daha neler…

Biz İzmit Belediyesi olarak koronavirüsle canla başla mücadele ederken. Bu hanım neyin peşinde koşuyor? “