SEKA Devlet, pandemi hastanesi oldu

Pandemi hastanesi haline getirilen SEKA Devlet Hastanesi bugünden itibaren hasta kabulüne kapatıldı. Sadece koronavirüs hastalarına bakacak olan hastanede randevu alan vatandaşların muayeneleri İzmit Merkezde bulunan Semt Polikliniğinde devam edecek. Semt Polikliniği bundan sonra sadece MHRS üzerinden randevu alan vatandaşların tedavilerini sürdürecek.

Edinilen bilgiye göre hızlı test kitlerininde SEKA Devlet Hastanesi'ne ulaştığı ve her şeyin kontrol altında olduğu belirtildi.