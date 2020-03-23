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SEKA Devlet, pandemi hastanesi oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında işlevi değiştirilen SEKA Devlet Hastanesi ana binası pandemi hastanesine dönüştürüldü. Hastanede acil servis dahil bundan sonra koronavirüs hastaları dışında hasta kabul etmeyecek
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Pandemi hastanesi haline getirilen SEKA Devlet Hastanesi bugünden itibaren hasta kabulüne kapatıldı. Sadece koronavirüs hastalarına bakacak olan hastanede randevu alan vatandaşların muayeneleri İzmit Merkezde bulunan Semt Polikliniğinde devam edecek. Semt Polikliniği bundan sonra sadece MHRS üzerinden randevu alan vatandaşların tedavilerini sürdürecek. 

Edinilen bilgiye göre hızlı test kitlerininde SEKA Devlet Hastanesi'ne ulaştığı ve her şeyin kontrol altında olduğu belirtildi.

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