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İzmit sokakları bomboş

İzmit’te, koronavirüs tedbirlerinin ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İşe gitmek zorunda olanlar dışında sokakta kimsenin olmadığı gözlendi

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. İzmit’in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi bomboş kaldı. İşe gitmek zorunda olanlar dışında sokakta kimsenin olmadığı gözlendi. Dışarı çıkan az sayıda kişinin de maske takarak önlem aldığı görüldü. Parklarda bulunan banklara ise oturulmaması için şerit çekilip, üzerine uyarı yazısı bırakılması dikkat çekti.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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