Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:26 TSİ- Gündem G: Bugün 11:28 TSİ

Yaşlılar için özel ekip kuruldu

Koronavirüs salgınını önleme konusunda tedbirleri oldukça sıklaştıran Darıca Belediyesi, sokağa çıkma sınırlandırması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için de özel ekip oluşurdu. Belediyeyi arayan vatandaşların yardımına koşan Darıca Belediyesi, yaşlıların alışverişlerini de yapıyor
mask

Darıca Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren sıkı tedbirler aldı. Dezenfektasyon ekibi kuran ve Darıca’nın her noktasını dezenfekte eden Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara devletin sıcak yüzünü de gösteriyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırlandırılması getirilirken Darıca Belediyesi de genelgenin ardından hemen harekete geçerek Darıca Kaymakamlığı ile birlikte Vefa Koordinasyon Grubu adı altında özel bir ekip oluşturdu.

YAŞLI VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi ve diğer ihtiyaçları Darıca Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. 444 74 41 numaralı telefondan Darıca Belediyesi’ni arayan ve evlerinde yardım isteyecek kimsesi olmayan vatandaşlar, belediyeden yardım isteyerek talepte bulunuyorlar. Gelen telefonun ardından ekipler hemen harekete geçerek arayan kişinin adresine ulaşıyor ve talepleri dinliyor. Sokağa çıkamayan vatandaşlardan alışveriş listelerini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, listedeki istekleri alarak aynı adrese para üstüyle birlikte teslim ediyor. Hijyen kurallarına da uyan ekipler eldiven ve maske kullanarak önlem alıyorlar.

HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Darıca’da yaşayan ve yakınlarında yardım isteyecek kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken Darıca Belediyesi’ne yardım eli uzattığı için teşekkür ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da devletin gülen ve sıcak yüzünü vatandaşlara her zaman göstereceklerini ifade ederek “Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimiz sıcak elini vatandaşlarına her zaman uzatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak hükümetimizin aldığı karara göre hareket ederek Darıca Kaymakamlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Bizi arayan sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ekip oluşturduk. Bugün olduğu gibi yarın da her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu zor günleri inşallah devlet ve millet el ele vererek atlatacağız” diye konuştu.

Bugün 11:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye Azerbaycan Federasyonu`ndan birlik duyurusu mask
Türkiye Azerbaycan Federasyonu`ndan birlik duyurusu
Belediyeler ve esnaf odamızdan şikayetçiyim mask
Belediyeler ve esnaf odamızdan şikayetçiyim
Tunahan Alkan avukatlık ruhsatını aldı mask
Tunahan Alkan avukatlık ruhsatını aldı
Kocaman ve Sağlık Müdür'ü bir araya geldi mask
Kocaman ve Sağlık Müdür'ü bir araya geldi
Başiskele’de Koronavirüs’e Karşı Mücadele Sürüyor mask
Başiskele’de Koronavirüs’e Karşı Mücadele Sürüyor
Yaşlılar için özel ekip kuruldu mask
Yaşlılar için özel ekip kuruldu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL