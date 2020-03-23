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Başiskele’de Koronavirüs’e Karşı Mücadele Sürüyor

Başiskele Belediyesi, Koronavirüse karşı alınan tedbirlere karşı dezenfekte çalışmalarını ilçe genelinde devamlı ve aralıksız sürdürüyor
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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatları ile başlatılan Koronavirüs salgının ilçede yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor.

DEZENFEKTE YAPILDI

Belediye ekipleri, Başiskeleliler’in ortak kullanım alanları, cadde ve sokaklar dahil ilçe sınırları içerisindeki Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koopertaifleri, postane, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Başiskele İlçe Müftülüğü, sağlık ocakları binalarında ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. 

İKİ HAFTADIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Başiskele’de önlem alınmayan yer kalmayacak şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “İki haftadır yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Belediye ekiplerimiz durmaksızın ilçemizin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, baş tacımız olan yaşlı vatandaşlarımızın yanında ve onlara destek vermek için kapı kapı dolaşıyor. Ekiplerimiz koronavirüs konusunda yaşlılarımızı bilgilendirirken, ihtiyaçları konusunda da yardımda bulunuyor.” diye konuştu. 

BAŞKAN ÖZLÜ: EVDE KAL, SAĞLIKLI KAL

Başkan Özlü, yaptığı açıklamada Başiskeleli hemşehrilerine “Evde Kal” uyarısı da yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemiz görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Devletimizce yapılan uyarılara vatandaşlarımız uymalı. Bir kez daha buradan tüm Başiskeleli hemşehrilerime  sesleniyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Hem kendinizi hem de yakınlarınızı düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur. Hep birlikte uyarıları dikkate alarak bu virüsü de yeneceğiz.” dedi.

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