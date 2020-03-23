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Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler

Sağlık Bakanlığı’nın, Koronavirüs tespiti için Çin’den sipariş verdiği 2  milyon hızlı test kitinin ilk partisi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis konuşmasında ‘Bir kısmı hibe’ dediği kitlerle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Çin’den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye’de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin’den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye’ye ulaştı. Çin’in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo’ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Çin’den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye’ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

50 BİN TEST HİBE

Bakan Koca’nın bu açıklamasının ayrıntılarını Habertürk’ten Muharrrem Sarıkaya canlı yayında açıkladı: Çin’den gelecek olan test kitleri, 10-15 dakikada yüzde 90-95 oranında doğru sonuçlar verebiliyor. İlk parti 50 bin kit geldi. Daha sonrasında ise 1 milyon kit daha gelecek. Kalan 1 milyon adet kitin ise 1 hafta sonra gönderilmesi planlanıyor. Çin bu test kitlerinin üretimine yeni başladı ve Türkiye’ye bir ayrıcalık tanıdı.

İşte hızlı tanı kitinde ortaya çıkan ‘Mustafa Kemal’ detayı

Çin hükümeti, 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını sonrası Atatürk döneminde kurulan akademinin kendilerine yaptığı yardım dolayısıyla Türkiye’ye korona virüs tespitinde kullanılan tanı kitlerini ücretsiz gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti. Bakan Koca, hızlı testlerin bir kısmının hibe olacağını vurgulamıştı.

Konu sosyal medyanında gündeminde yer buldu. Paylaşımcılar “Çin hükümetinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında kurduğu, Refik Saydam Hıfzısıhha Akademisi’nin, 1940 yılında kolera salgını için Çin’e gönderilen aşılardan para talep etmediği” bilgisine yer verdi.

AKP KAPATMIŞTI

Atatürk tarafından kurulan ve yıllarca ülkenin aşı araştırmalarını ve üretimini üstlenen Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında, AKP hükümeti tarafından kapatılmıştı. Buzlu cam benzeri yapılar… İyileşen korona hastalarının akciğerlerinde şoke eden bulgular 

BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI?

Konuyu Gazeteci Merdan Yanardağ’da sosyal medya hesabından  ‘Başka söze gerek var mı?’ ifadesi ile paylaştı.  Yanardağ paylaşımındaki bilgi notunda 1928 yılında kurulan Hıfzısıhha Enstitüsü’ne ve Çin’de 1940’lı yııllarda yaşanan Kolera salgınına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Kolera aşısı Çin’e 1940 yılında gönderilmiş, Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kuruluş yılı 1928..”

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