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Millet korku içinde parkomat para peşinde

Türkiye Korona Virüs ile mücadele veriyor. Okular kapalı, bankalar çalışma saatlerini yarı yarıya indirdi, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı ama boş olan şehirde Parkomet halen otopark parası peşinde
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Tüm yurtta Korona Virüsüyle ilgili önlemler alınıyor. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık için tedbirler enübt düzeye çıkartılmışken parkomat görevlileri çalıştırılmaya devam ediyor. Bankalar, nakit para alışverişini en aza indirmek için temassız çekim limitini 100 TL’den 250 TL’ye çıkarttı. Fakat nakit para akışıyla çalışan parkomat görevlileri, bomboş caddelerde otopark ücreti toplamaya devam ediyor. Vatandaşla birebir temas kuran parkomatcıların idari izine ayrılmaları ve geçici süreyle parkomat faaliyetlerinin durdurulması isteniyor.

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