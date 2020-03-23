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Gol kralı İdris Zengin’in soyadı gibi gönlü de zengin

İlimizin başarılı futbolcularından, bu sezon Bekirdere Başaranspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Süper Amatör Lig’e çıkmasında önemli bir paya sahip olan İdris Zengin, çok anlamlı bir davranışa imza attı
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Zengin, sahibi olduğu Zengin Oto Kiralama işyerindeki tüm araçlarını Darıca’daki sağlık kuruluşlarına, Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı’na ücretsiz olarak tahsis etti.

EVDE KAL İNSANOĞLU !..

“Kral” lakaplı futbolcu konu ile ilgili olarak açıklamasında “Zengin Oto Kiralama olarak ihtiyaç halinde Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca’daki bütün Sağlık kuruluşlarına,koronavirüs salgını bitene kadar bütün araçlarımız ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye hazırdır. dediZengin ayrıca “Ülkemiz tüm zorlukların altından kalktığı gibi virüs denen salgının da üzerinden gelecektir. Tüm sağlıkçılarımız başta olmak üzere, bu süreçte emek veren herkese kolaylıklar diliyorum. Evde kal insanoğlu!” ifadelerine de yer verdi.

 

İrtibat:0532 712 27 18 

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