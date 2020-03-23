KOCAELİ MASTERLER: İSMİMİZİ KULLANMAYIN !..

Kocaeli Masterler Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de ve Kocaeli’de 1 tane Kocaeli Masterler var, o da biziz!..

SESİMİZİ ÇIKARMADIK DİYE

Kimileri, sesimizi çıkarmadık diye halâ ismimizi kullanmaya devam ediyor. Sevgili arkadaşlarım… Aynı ilin insanlarıyız ve yıllardır hep beraberiz. Aynı takım veya takımlarda beraber futbol da oynadık. Neden halâ bizim ismimizi kullanıyorsunuz! Lûtfen bir daha adımızı kullanmayınız!” İfadelerine yer verdi.