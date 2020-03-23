Merhumun cenazesi dün saat 12.00’de Sarımeşe’deki evinin önünde namazı kılınarak, Sarımeşe Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze için korona virüsü nedeniyle yaşlı ve kronik hastalığı olan dostların cenazeye katılmaması önemle rica edildi.
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Hacı Ağdaş, babasını kaybetti
Kartepe Belelediyesi Spor Birimi Sorumlusu ve Doğantepespor Kulübü Antrenörü Hacı Ağdaş’ın babası İsmail Ağdaş, hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz