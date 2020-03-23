Hacı Ağdaş, babasını kaybetti

Merhumun cenazesi dün saat 12.00’de Sarımeşe’deki evinin önünde namazı kılınarak, Sarımeşe Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze için korona virüsü nedeniyle yaşlı ve kronik hastalığı olan dostların cenazeye katılmaması önemle rica edildi.