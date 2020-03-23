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İş Bankası’ndan erteleme kararı

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada "Müşterilerin 30 Nisan’a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek" ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şu şekilde:

1- Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

2- Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

3- KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

4- Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

5- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacak.

6- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

7- Bireysel müşterilere tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

İş Bankası başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, her türlü ilave tedbiri alacak.

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