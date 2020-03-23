Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bugüne dek ülkemizin pırıl pırıl evlatlarına yuva olan yurtlarımız, bugün yurt dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte yurtlarımızın ilk adres olması, bu binaların hakiki anlamda milletimize ‘yurt’ olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.
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İllere göre karantina sayıları...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz