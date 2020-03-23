İllere göre karantina sayıları...

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bugüne dek ülkemizin pırıl pırıl evlatlarına yuva olan yurtlarımız, bugün yurt dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte yurtlarımızın ilk adres olması, bu binaların hakiki anlamda milletimize ‘yurt’ olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.