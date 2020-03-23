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Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

Kandıra Kerpe’de bulunan Çamlıbel Sitesinin yöneticisi, tartıştığı sitenin güvenlik görevlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kandıra Kerpe Mahallesinde bulunan Çamlıbel Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gazi Paşa D. isimli şahsın yanına gelen site yöneticisi Mustafa Baygül (73) kendisine çimlere basılmaması için şerit çekmesini istedi. Ancak site güvenlik görevlisi bu talebe şeride gerek olmadığını kimsenin çimlere basmayacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma sırasında taşıdığı silahını çıkartarak  ateş eden Gazi Paşa D., site yöneticisi  Baygül’ü boynundan, göğsünden ve bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki Baygül, yapılan ilk müdahalesinin ardından KandıraM.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Baygül, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası sitenin güvenlik görevlisi Gazi Paşa D. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 12:57 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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