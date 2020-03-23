Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş koronavirüs önlemleri kapsamında duyuru yayımladı. Durmuş yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: Korona virüs hastalığı (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kamu sağlığını korumak amacıyla , Sicil Müdürlüğümüz 10:00 / 15:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.
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Kadir Durmuş’tan önemli duyuru
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş koronavirüs önlemleri kapsamında Sicil Müdürlüğü’nün saat 10:00 ile 15:00 arasında hizmet vereceğini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz