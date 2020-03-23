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Adalet Bakanı’ndan flaş açıklamalar!

Mahkemelerde alınan koronavirüs önlemleri ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamasında "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.
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Adalet Bakanı’nın açıklamasından satır başları:

Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. En ufak belirti gösterenler hastaneye gönderilmekte, cezaevine sokulmamaktadır.

Cezaevlerinde ateş ölçer, maske, eldiven tedarik edilmiş durumdadır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra ifşlas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için.

Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirler alınmıştır. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi görüşleri aldık. Mağduriyet yaşanmaması için hem avukat hem vatandaşlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için önerileri aldık.

İcra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacaktır.

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

Türkiye noterler birliği çerçevesindeki çalışmalarda da noterlerde insan sirkülasyonu var. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek. Bugünden itibaren noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verildi. Yarından itibaren dönüşümlü nöbet sistemiyle hizmet verecek.

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