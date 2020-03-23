Bir alkışı da toplu taşımacılar hak ediyor

Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Kurt yaptığı açıklamada “Bugünkoronavirüs’ ün Türkiye’de belirlenmesinin 13. günü oldu ve durum her geçen gün ciddileşiyor. Bizde Kocaeli Özel Halkotobüsleri olarak hem araçlarda çalışan şoför esnafımızın sağlık ve sıhhati hem de yolcuların sağlığı için bir dizi önlemler almaktayız. Türkiye’ de de çok güzel gelişmeler olduğunu görmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık personellerine teşekkür eder, onlara görevlerinde başarılar dileriz. Yerelde Kocaeli Valimiz, Büyükşehir ve İlçe belediye başkanlarımıza da görevlerinde kolaylıklar dileriz.

KAMU ADINA TAŞIMACILIK YAPIYORUZ

Bizler Özel Halkotobüsü esnafı olarak 1999 Kocaeli depremi ve 15 Temmuz kalkışmasında bizlere ne görev düştüyse bugün de toplumumuzla birlik ve beraberlik içindeki bu zor sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizler de Kamu adına taşımacılık yapmaktayız. Kocaeli’ de bizim halk otobüsü şoförlerimiz özellikle bu virüsten sonra kimsenin yolda kalmamasına acil olarak işe gitmesi veya başka bir şey için servislerimizde hiçbir aksaklık olmadan devam etmeye çalışıyoruz.Büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Araçlarımızı 12 ilçe ve büyük duraklarda dezenfekte ediyorlar. Ayrıca her bir aracımıza şoförlerimiz ve yolcularımızın kullanımı için el dezenfektanı dağıtılacaktır.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Özel halk otobüsü işletmecileri olarak devletimiz ve bağlı bulunduğumuz belediyelerin aldığı ve alacağı her türlü tedbirlere uyuyoruz, önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için şoförlerimiz büyük bir risk altında bulunmasına rağmen kent içi toplu taşıma hizmetini devam ettirmektedirler. Zarar etmemize rağmen kamu görevini yerine getirerek salgınla mücadelede devletimize yardımcı oluyoruz.

ALKIŞI HAK EDİYORUZ

Koronavirüs’ ün yüksek bulaşma riskine rağmen toplu ulaşım hizmetini aksatmadan ifa eden kahraman şoförlerimizin ve işletme zararına rağmen faaliyetlerini sürdüren esnafımızında alkışı, teşekkürü ve desteği hak ettiğini düşünüyoruz.İnanıyor ve ümit ediyorum ki;Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ deki bu riskli mesleği ifa eden toplu taşıma işini yapan küçük esnafımıza da gerekli desteği sağlayacaktır. Dünyanın, ülkemizin ve milletimizin bu beladan enkısa süre de en az hasarla kurtulmasını yüce Allah’ tan temenni ediyoruz.”