Bir alkışı da toplu taşımacılar hak ediyor

Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Kurt yaptığı açıklamada “Bugünkoronavirüs’ ün Türkiye’de belirlenmesinin 13. günü oldu ve durum her geçen gün ciddileşiyor. Bizde Kocaeli Özel Halkotobüsleri olarak hem araçlarda çalışan şoför esnafımızın sağlık ve sıhhati hem de yolcuların sağlığı için bir dizi önlemler almaktayız. Türkiye’ de de çok güzel gelişmeler olduğunu görmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık personellerine teşekkür eder, onlara görevlerinde başarılar dileriz. Yerelde Kocaeli Valimiz, Büyükşehir ve İlçe belediye başkanlarımıza da görevlerinde kolaylıklar dileriz.
KAMU ADINA TAŞIMACILIK YAPIYORUZ
Bizler Özel Halkotobüsü esnafı olarak 1999 Kocaeli depremi ve 15 Temmuz kalkışmasında bizlere ne görev düştüyse bugün de toplumumuzla birlik ve beraberlik içindeki bu zor sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizler de Kamu adına taşımacılık yapmaktayız. Kocaeli’ de bizim halk otobüsü şoförlerimiz özellikle bu virüsten sonra kimsenin yolda kalmamasına acil olarak işe gitmesi veya başka bir şey için servislerimizde hiçbir aksaklık olmadan devam etmeye çalışıyoruz.Büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Araçlarımızı 12 ilçe ve büyük duraklarda dezenfekte ediyorlar. Ayrıca her bir aracımıza şoförlerimiz ve yolcularımızın kullanımı için el dezenfektanı dağıtılacaktır.
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Özel halk otobüsü işletmecileri olarak devletimiz ve bağlı bulunduğumuz belediyelerin aldığı ve alacağı her türlü tedbirlere uyuyoruz, önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için şoförlerimiz büyük bir risk altında bulunmasına rağmen kent içi toplu taşıma hizmetini devam ettirmektedirler. Zarar etmemize rağmen kamu görevini yerine getirerek salgınla mücadelede devletimize yardımcı oluyoruz.
ALKIŞI HAK EDİYORUZ
Koronavirüs’ ün yüksek bulaşma riskine rağmen toplu ulaşım hizmetini aksatmadan ifa eden kahraman şoförlerimizin ve işletme zararına rağmen faaliyetlerini sürdüren esnafımızında alkışı, teşekkürü ve desteği hak ettiğini düşünüyoruz.İnanıyor ve ümit ediyorum ki;Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ deki bu riskli mesleği ifa eden toplu taşıma işini yapan küçük esnafımıza da gerekli desteği sağlayacaktır. Dünyanın, ülkemizin ve milletimizin bu beladan enkısa süre de en az hasarla kurtulmasını yüce Allah’ tan temenni ediyoruz.”
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Yorumlar
(9 )
Cengi̇z Şahi̇n - Otur oturduğun yerde. bir sen eksiktin . Millet can derdinde. Şaka gibisin. Alkışı hakedecek halk için ne gibi bir hizmet yaptın. Mesela bu süreçte tüm ücretleri yarıya düşürebiliyormusun o külüstür araçlarınla. Sus daha fazla komedi malzemesi olma.
Mükremin Çitir - Her zamanki gibi yıkama yağlama işleri,kahraman şoförlermiş;peh peh...Mazot 1tl,den fazla düştü,indirsenize fiyatları KAHRAMAN ŞOFÖRLERİN BAŞI
izmitli - evet normal saatte kalkması gereken erenler cedit valilik hattını öğrenciler yok diye tek hatta düşürdüğün için Mustafa KURT alkışlıyoruz sizi
Bekçi Riza - halkın en çok kızdığı meslek grubu sizlersiniz . ne alkışı
Teşekkür - Evet minibus sayisini azaltan yine tıkış tıkış yolcu tasiyan minibusler de alkışı hakediyor.
izmit lee - niye dadik araçlarla türkiye deki en pahallı taşımacılığı yaptığınız için mi....
Gultepeli - alkışı hakediyolar bence nankörlük yapma
Yazık - suan size hizmet vere bilmek için cebimizden para vererek sizi tasıdıgımız için bugün bulafı dersin
Hakan - Sivil halk otobüs sürücüleri bir resmi ünüforma kılık kıyafet takınamadılar malesefff
Fikri - Ellerinize sağlık yüğrehinize sağlık motorin düştü yolcutaşıma ücretlerini geri çekmiycekmisiniz halkta ücretleri düşmesini bekliyor
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