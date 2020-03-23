Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
23 Mart 2020- Gündem G: Dün 09:06 TSİ

Bir alkışı da toplu taşımacılar hak ediyor

Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Kurt, Korona virüs ile ilgili bir açıklama yaparak, minibüsçülerin görevi başında olduğunu hatırlattı. Kurt, “Bir alkışı da kamu görevi yapan şoförlerimiz hak ediyor” dedi
mask

Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Kurt yaptığı açıklamada “Bugünkoronavirüs’ ün Türkiye’de belirlenmesinin 13. günü oldu ve durum her geçen gün ciddileşiyor. Bizde Kocaeli Özel Halkotobüsleri olarak hem araçlarda çalışan şoför esnafımızın sağlık ve sıhhati hem de yolcuların sağlığı için bir dizi önlemler almaktayız. Türkiye’ de de çok güzel gelişmeler olduğunu görmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık personellerine teşekkür eder, onlara görevlerinde başarılar dileriz. Yerelde Kocaeli Valimiz, Büyükşehir ve İlçe belediye başkanlarımıza da görevlerinde kolaylıklar dileriz.

KAMU ADINA TAŞIMACILIK YAPIYORUZ

Bizler Özel Halkotobüsü esnafı olarak 1999 Kocaeli depremi ve 15 Temmuz kalkışmasında bizlere ne görev düştüyse bugün de toplumumuzla birlik ve beraberlik içindeki bu zor sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizler de Kamu adına taşımacılık yapmaktayız. Kocaeli’ de bizim halk otobüsü şoförlerimiz özellikle bu virüsten sonra kimsenin yolda kalmamasına acil olarak işe gitmesi veya başka bir şey için servislerimizde hiçbir aksaklık olmadan devam etmeye çalışıyoruz.Büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Araçlarımızı 12 ilçe ve büyük duraklarda dezenfekte ediyorlar. Ayrıca her bir aracımıza şoförlerimiz ve yolcularımızın kullanımı için el dezenfektanı dağıtılacaktır.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Özel halk otobüsü işletmecileri olarak devletimiz ve bağlı bulunduğumuz belediyelerin aldığı ve alacağı her türlü tedbirlere uyuyoruz, önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Kamu hizmetinin aksamaması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için şoförlerimiz büyük bir risk altında bulunmasına rağmen kent içi toplu taşıma hizmetini devam ettirmektedirler. Zarar etmemize rağmen kamu görevini yerine getirerek salgınla mücadelede devletimize yardımcı oluyoruz.

ALKIŞI HAK EDİYORUZ

Koronavirüs’ ün yüksek bulaşma riskine rağmen toplu ulaşım hizmetini aksatmadan ifa eden kahraman şoförlerimizin ve işletme zararına rağmen faaliyetlerini sürdüren esnafımızında alkışı, teşekkürü ve desteği hak ettiğini düşünüyoruz.İnanıyor ve ümit ediyorum ki;Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ deki bu riskli mesleği ifa eden toplu taşıma işini yapan küçük esnafımıza da gerekli desteği sağlayacaktır.  Dünyanın, ülkemizin ve milletimizin bu beladan enkısa süre de en az hasarla kurtulmasını yüce Allah’ tan temenni ediyoruz.”

23 Mart 2020 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(9)
08

Cengi̇z Şahi̇n - Otur oturduğun yerde. bir sen eksiktin . Millet can derdinde. Şaka gibisin. Alkışı hakedecek halk için ne gibi bir hizmet yaptın. Mesela bu süreçte tüm ücretleri yarıya düşürebiliyormusun o külüstür araçlarınla. Sus daha fazla komedi malzemesi olma.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Mart 22:29
07

Mükremin Çitir - Her zamanki gibi yıkama yağlama işleri,kahraman şoförlermiş;peh peh...Mazot 1tl,den fazla düştü,indirsenize fiyatları KAHRAMAN ŞOFÖRLERİN BAŞI

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Mart 22:03
06

izmitli - evet normal saatte kalkması gereken erenler cedit valilik hattını öğrenciler yok diye tek hatta düşürdüğün için Mustafa KURT alkışlıyoruz sizi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mart 20:14
05

Bekçi Riza - halkın en çok kızdığı meslek grubu sizlersiniz . ne alkışı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mart 17:07
04

Teşekkür - Evet minibus sayisini azaltan yine tıkış tıkış yolcu tasiyan minibusler de alkışı hakediyor.

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 23 Mart 16:01
03

izmit lee - niye dadik araçlarla türkiye deki en pahallı taşımacılığı yaptığınız için mi....

Yanıtla . 14Beğen . 3Beğenme 23 Mart 15:40
10

Gultepeli - @izmit lee 03 nolu yoruma cevabı: alkışı hakediyolar bence nankörlük yapma

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 23 Mart 23:39
09

Yazık - @izmit lee 03 nolu yoruma cevabı: suan size hizmet vere bilmek için cebimizden para vererek sizi tasıdıgımız için bugün bulafı dersin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Mart 22:52
02

Hakan - Sivil halk otobüs sürücüleri bir resmi ünüforma kılık kıyafet takınamadılar malesefff

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 23 Mart 14:49
01

Fikri - Ellerinize sağlık yüğrehinize sağlık motorin düştü yolcutaşıma ücretlerini geri çekmiycekmisiniz halkta ücretleri düşmesini bekliyor

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 23 Mart 14:33
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Cenaze hizmetleri için tedbirler artırıldı mask
Cenaze hizmetleri için tedbirler artırıldı
Aygün’den ‘Evde Kalın’ Mesajı mask
Aygün’den ‘Evde Kalın’ Mesajı
Kandıra baştan başa dezenfekte ediliyor mask
Kandıra baştan başa dezenfekte ediliyor
Ekmek dolapları tehlike saçıyor! mask
Ekmek dolapları tehlike saçıyor!
 “Kızılay Gölcük, görevi başında hazır bekliyor” mask
 “Kızılay Gölcük, görevi başında hazır bekliyor”
İhtiyaç sahibi vatandaşları unutmayalım mask
İhtiyaç sahibi vatandaşları unutmayalım
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL