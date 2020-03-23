Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi üzerine yardımcı olabilmek için seferber oldu. Jandarma ekipleri, Kocaeli’de, sorumluluk alanlarında bulunan 258 mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan gelen talep üzerine evlerine gidiyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen jandarmalar alışveriş yaparak, evlerine getiriyor.
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Jandarmadan 65 yaş ve üzerine alışveriş desteği
İlimizde, jandarma ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların evine giderek, ihtiyaçlarını belirleyip alışverişlerini yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz