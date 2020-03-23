Başiskele'ye Devlet Hastanesi yapmanın tam zamanı

Aynı zamanda Ak parti başta olak üzere tüm partiler seçim öncesi bu vaadi programlarına almışlardı. İçinden geçtiğimiz süreç iyi değerlendirilirse bu talebimizin ne kadar doğru ve halkımıza faydalı bir talep olduğu aşikardır.Bizler Başiskele'ye tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi talebimizi sürekli gündemde tutuyor ve halkımızı siyasilere bu konuda baskı yapmaları için bildiri yayınlıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞINA MEKTUP

Daha önce DP Genel Başkanımız Gültekin Uysal bey sağlık bakanımıza bu konuyla alakalı bir mektup yazarak konuyu gündeme almalarını rica etmişti. Aynı zamanda Bildiğim kadarıyla İyi parti milletvekili sn Lütfü Türkkan bey de mecliste sağlık bakanlığı komisyonuna aynı konuyu soru önergesi olarak vermişti.Bizler küresel ölçekli bir salgın içerisindeyiz. Sağlık bakanlığımız çok güzel bir şekilde tedbirleri aldı. Bu konuda Sayın Bakanımıza minnettarız.

GÖREVE DAVET ETTİ

İçerisinden geçtiğimiz süreç bu tip salgınların önümüzdeki süreçte daha sık ve yaygın olarak karşılaşacağımızı gösteriyor.Bu nedenle Başiskele ilçemize hükümetimizin talimatıyla Devlet Hastanesi yapılması hususunda tüm yetkililerimizi sorumluluk almaya ve göreve davet ediyoruz.

Başiskeleye tam teşekküllü Devlet Hastanesi yapılana kadar konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Tüm Başiskele halkına saygılarımızla.

Muhammet Alperen ORUÇ