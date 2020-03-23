Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:28 TSİ- Gündem G: Bugün 14:31 TSİ

Kocaman ve Sağlık Müdür'ü bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan’ı ziyaret ederek koronavirüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi olarak, mevcut durum değerlendirmesinde bulundular
mask

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, gece gündüz dezenfekte işlemlerine ve Kartepelileri her koşulda bilgilendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hafta sonu da dezenfekte çalışmalarını yakından takip ederken, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.  

KOORDİNASYON VE UYUM ÇOK ÖNEMLİ

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Sağlık Müdürümüz nezdinde ilçemizde ve tüm yurtta özveri ile bizlerin sağlıkları için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Kartepe genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. uzmanlar salgının seyri hakkında net bir şey söyleyemiyor maalesef. Bu nedenle tedbirlerimize esnetmeden ciddiyetle uymaya devam edeceğiz” dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve bu süreçte mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personellerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başiskele’de Koronavirüs’e Karşı Mücadele Sürüyor mask
Başiskele’de Koronavirüs’e Karşı Mücadele Sürüyor
Yaşlılar için özel ekip kuruldu mask
Yaşlılar için özel ekip kuruldu
Dilovası’nda korona virüse karşı mücadele sürüyor mask
Dilovası’nda korona virüse karşı mücadele sürüyor
Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor mask
Başiskele’de Koronavirüs Fırsatçılarına Göz Açtırılmıyor
Kocaeli'de 244 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 244 firma eleman arıyor
Kuruçeşme’de parklar tek tek temizlendi mask
Kuruçeşme’de parklar tek tek temizlendi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL