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Tunahan Alkan avukatlık ruhsatını aldı

Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, düzenlenen törenle Av. Mehmet Çakır’ın yanında stajını tamamlayan Tunahan Alkan’a avukatlık ruhsatını teslim etti
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Kocaeli Barosu, baronun eğitim salonunda Av. Tunahan Alkan için ruhsat töreni düzenledi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi mezunu olan aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan, 40 yıldır İzmit İnönü Caddesi’nde Alkanlar Kuruyemiş Galerisiismiyle esnaflık yapan Ahmet Alkan’ın oğlu Tunahan Alkan avukatlık ruhsat töreniyle göreve başladı.

AİLESİ DE KATILDI

Av. Mehmet Çakır’ın yanında stajını tamamlayan Tunahan Alkan, Baro Başkanı Bahar Candemir ve baro üyelerinin katılımıyla ruhsatını teslim aldı. Törene İzmit’in eski duayen esnaflarından dedesi Mevlüt Alkan, babası Ahmet Alkan, annesi Sadiye Alkan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi kardeşi Hatice Alkan ve sevenleri ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

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