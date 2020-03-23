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Belediyeler ve esnaf odamızdan şikayetçiyim

Körfez Kuzey Mahallesi İrfan Caddesi No:60 adresinde hizmet veren Yılmaz Market’in sahibi Hüseyin Yılmaz, “Belediyelerimizden ve esnaf odamızdan şikayetçiyim. Küçük esnafın haklarını koruyamadılar” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Kuzey Mahallesi İrfan Caddesi No:60 adresinde hizmet veren Yılmaz Market’in sahibi Hüseyin Yılmaz. 25 yıldır marketçilik yaptığını belirten Yılmaz, işlerinin her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, belediye ve esnaf odalarından şikayetçi olduğunu söyledi.

“BORCU BORÇLA KAPATIYORUM”

Yılmaz, “25 yıldır marketçilik yapıyorum. Ekonominin genel durumu gibi bizim de işlerimiz kötü. Elektrik, kira gibi temel giderlerimizi karşılamakta zorlanıyorum. Şu an 500 bin lira kredi borcum var, aylık 25 bin lira kredi geri ödemesi yapıyorum. Borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Her geçen gün geri gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARŞIMIZA ULUSAL MARKET GELİYOR”

Belediyeler ve esnaf odalarından şikayetçi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Küçük esnafın haklarını koruyamadılar. Büyük ulusal marketlerin mahalle aralarına 50 metre arayla dükkan açıyor. Bu dükkanlar en azından akşamları biraz erken kapatsa biz biraz iş yaparız. Benim dükkanımın karşısına şimdi ulusal bir market geliyor” dedi.  

“500 METRE ARALIKLARLA İZİN VERİLSİN”

Devamında Yılmaz, “Zaten ben şu anda iş yapamıyorum, o market açılınca ben mecburen dükkanı kapatıp gideceğim. Devletten ve belediyemizden bir düzenleme bekliyoruz. En azından 500 metre aralıklarla bir marketin açılmasına izin verilsin” şeklinde konuştu.

Bugün 14:38 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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