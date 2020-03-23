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Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:43 TSİ

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesapladı
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.

Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi

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