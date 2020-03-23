Ev karantinasından kaçan şahsı polis yakaladı

Alınan bilgiye göre 3 gün önce yurtdışından Edirne'ye giriş yapan ve Başiskele'de ikamet ettiği öğrenilen 54 yaşındaki M.Z. 14 gün boyunca coronavirüs nedeniyle ev karantinasında kalması gerekirken kendi özel aracı ile sokağa çıkınca durumu bilen bir vatandaş tarafından polise ihbar edildi. Şahsın kullandığı araç plakasını takibe alan ekipler, 61 plakalı otomobili İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Olay yerine çağrılan özel koruma kıyafetli ekipler tarafından otomobilden indirilen şahıs, olay yerindeki 112 ekiplerince ambulansa alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahsa ev karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapılacağı öğrenildi.