Alınan bilgiye göre 3 gün önce yurtdışından Edirne'ye giriş yapan ve Başiskele'de ikamet ettiği öğrenilen 54 yaşındaki M.Z. 14 gün boyunca coronavirüs nedeniyle ev karantinasında kalması gerekirken kendi özel aracı ile sokağa çıkınca durumu bilen bir vatandaş tarafından polise ihbar edildi. Şahsın kullandığı araç plakasını takibe alan ekipler, 61 plakalı otomobili İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Olay yerine çağrılan özel koruma kıyafetli ekipler tarafından otomobilden indirilen şahıs, olay yerindeki 112 ekiplerince ambulansa alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahsa ev karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapılacağı öğrenildi.
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Ev karantinasından kaçan şahsı polis yakaladı
Kısa bir süre önce yurt dışından gelen ve Coronavirüs şüphesi nedeniyle 14 gün boyunca ev karantinasında kalması gereken 54 yaşındaki M.Z. polis ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz