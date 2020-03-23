Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve Kocaelili basını bir araya gelerek, “Evde Kal” sloganını, kendi mesleklerine uyarladı. “Siz evde kalın biz size haber veririz” sloganıyla vatandaşa seslenen gazeteciler, gereksiz yere sokağa çıkılmamasını istedi. Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan’da, “Zor şartlar altında sahada görev yapan meslektaşlarımız için önlemlerimizi alıyoruz. Habersiz Kalmayın diye biz sizin için çalışıyoruz” dedi.