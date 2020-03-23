Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve Kocaelili basını bir araya gelerek, “Evde Kal” sloganını, kendi mesleklerine uyarladı. “Siz evde kalın biz size haber veririz” sloganıyla vatandaşa seslenen gazeteciler, gereksiz yere sokağa çıkılmamasını istedi. Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan’da, “Zor şartlar altında sahada görev yapan meslektaşlarımız için önlemlerimizi alıyoruz. Habersiz Kalmayın diye biz sizin için çalışıyoruz” dedi.
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“Siz evde kalın biz size haber veririz”
Korona virüsü nedeniyle Kocaelili gazetecilerde bir slogan geliştirip vatandaşın dışarı çıkmaması için ikazda bulundu. Gazeteciler, vatandaşa, “Siz evde kalın biz size haber veririz” yazılı pankartla seslerini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz