Çintimar: Bu fedakârlığınız tarihe altın harflerle geçecek

Çintimar açıklamasında “Karantina uygulaması yapılan yurtlarımızda 24 saat esasına göre hizmet veren Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Bey’e, Can Feda, Ali Fuat, Şerife Gelin, Gazi Süleyman yurt müdürlerimiz ile personellerimize çok teşekkür ediyorum. Nöbetlerimizde bizlere eşlik eden spor hizmetleri müdürümüze, gençlik hizmetleri müdürümüze, şube müdürlerimize, ilçe spor müdürlerimize ve gençlik merkezleri müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘TARİHE ALTIN HAFLERLE YAZILACAKTIR!’

Çintimar sözlerini şöyle tamamladı: Olağanüstü gayret gösteren ve göstermeye devam eden sizler, devletimiz ve milletimiz açısından olağanüstü büyük ve önemli bir vazife ifa etmektesiniz. Bu günler geçip geriye dönüp baktığımızda sizlerin çalışma gayret ve fedakârlıklarınız tarihe altın harflerle yazılacaktır. Allah hepinizden razı olsun !..