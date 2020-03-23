Caner bebek fenomen oldu

Karantina günlerinde bir bebeği dünyaya gelen Hasan, tüm camiada sevinç yarattı. Binlerce tebrik alan Hasan Furuncu, herkese teşekkür etti. Körfez Marmara Hastanesi’nde sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Merve hanım ile eşi Hasan Furuncu, mutluluk yaşadı. 8 yaşında 2.sınıf öğrencisi Türker ve 4 yaşında Ömer isimli iki erkek evladı olan Hasan, üçüncü erkek evladını da kucağına alırken “Bu zor günlerde bize büyük moral oldu. Allah herkesin evladını bağışlasın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz