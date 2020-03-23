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Evde sıkılan hanımlarımıza pencereden spor yaptırdılar

Sosyal medya mesajı ile harekete geçen ekipler, pencereye çıkan kadınlara egzersiz yaptırdı.
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Sosyal medya mesajı ile harekete geçen ekipler, pencereye çıkan kadınlara egzersiz yaptırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan bir kadının sosyal medyadan attığı mesajla harekete geçen belediye ekipleri, mesajı atan kadının olduğu sokağa megafonlu araçla giderek, evlerin pencerelerine çıkan kadınlara spor yaptırdı. İzmit’te virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan bir kadın sıkılınca sosyal medyadan attığı mesajla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. “Evinde kal” çağrısına uyarak evinde kalan Keriman Gündüz adlı kadının attığı mesaj sonrasında harekete geçen belediye ekipleri, megafonlu bir araçlar kadının bulunduğu sokağa gerek pencere ve balkonlara çıkan ev hanımları ile eşlerine spor yaptırdı. Pencereye çıkan kadınlar bir yandan spor yaparken bir yandan da ilginç anları telefonları ile kayıt altına aldı, moral buldu.

Bugün 15:10 TSİ - Spor

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