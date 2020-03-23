Milli kızların hevesi kursağında kaldı

İspanya, Portekiz ve Slovenya maçları ertelenince, U-17 kadın milli takımının Kocaelili sporcularının hevesi kursağında kaldı. Ancak Portekiz gibi risk oranı yüksek ülkede oynanacak maçlara gitmedikleri için de bir yandan rahatladı. U17 Milli Takımının 19-25 Mart 2020 tarihleri arasında Portekiz'de oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklanmış, Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Mart 2020 Cuma günü saat 12.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmıştı. U17 Kız Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosunda kaleciler arasında Sude Nur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), defansta Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), forvette Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü) aday kadroda yer almıştı. Teknik Direktör Begüm Üresin idaresindeki milli takım 19 Mart’ta İspanya, 22 mart’ta Portekiz ve 25 Mart’ta da Slovenya lie karşılaşacaktı.